Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di domenica 19 luglio 2020) La classifica di Serie A al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Juventus772Atalanta*713Inter714Lazio695Roma576Milan*567Napoli538Sassuolo*489Hellas Verona*4510Bologna*4311Cagliari*4212Parma*4113Fiorentina3914Sampdoria*3915Torino3716Udinese3617Genoa3018Lecce2919Brescia2120Spal20Serie A, 33^ giornata La trentatreesima giornata vede l’Inter portarsi a sei lunghezze dalla Juventus con Atalanta e Lazio subito dietro. Roma e Milan consolidano il piazzamento in Europa League. Per la salvezza sembra una lotta tra Genoa e Lecce. Mv Bologna 02/11/2019 – campionato di calcio Serie A / ... Leggi su newsmondo

