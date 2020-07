Roma Inter 1-1 LIVE: fine primo tempo INTERVALLO (Di domenica 19 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Roma e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico”, Roma e Inter si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Inter 1-1 MOVIOLA 45′ fine primo tempo – InterVALLO 45′ GOL DELLA Roma – Pareggia Spinazzola! Kolarov recupera palla su Lautaro con un Intervento ai limiti della regolarità poi la Roma si distende in contropiede con Dzeko allarga per Spinazzola, che apre il piattone. Tentativo disperato di De Vrij di respingere ... Leggi su calcionews24

