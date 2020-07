Roba da non credere: organizza una partita di calcio sani contro infetti. L'epilogo? Più che tragico (Di domenica 19 luglio 2020) Qualcuno se ne infischia del coronavirus. Questo viene da pensare dopo che un ragazzo di Pamplona, Spagna, ha organizzato una partita di calcetto: sani contro infetti. Il giovane è stato fermato per un soffio, dopo aver pubblicizzato, in barba all'aumento dei contagi da Covid-19, sui social l'evento. Proprio grazie a questo post le autorità sono riuscite a rintracciare il folle organizzatore, un 23enne, e fermare tutto. Secondo il quotidiano As, l'incontro si sarebbe tenuto il 20 luglio a Mendillori. Lo scopo? Da non credere: la beneficenza. Ossia aiutare le persone colpite dal coronavirus. Morale della favola il giovane è stato denunciato ed ha ricevuto una multa di 3000 euro. Leggi su liberoquotidiano

