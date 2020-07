Ripartenza letale dell'Udinese: De Paul fa 1-0! (Di domenica 19 luglio 2020) Udinese in vantaggio al minuto 22'! Zeegelaar scambia con Nestorovski sulla fascia sinistra e mette un pallone basso al centro. Sul secondo palo arriva Rodrigo De Paul, che calcia col destro in diagonale e non lascia scampo ad Ospina. Leggi su tuttonapoli

Alla Sardegna Arena, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Sassuolo si sono affrontate nel ...

HIGHLIGHTS Cagliari Sassuolo: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Cagliari e Sassuolo, valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20. 12' Gol di Caputo – Colpo di testa su azione d’angolo dopo una deviazione di un difensore del Ca ...

