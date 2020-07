Regione Campania: torna a scendere il numero dei positivi (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoScende di sei unità rispetto alla giornata di ieri il numero di nuovi positivi in Regione Campania. Si passa dai 15 comunicati ieri dall’Unità di Crisi regionale ai 9 di oggi, cinque dei quali derivanti da indagini epiedemiologiche precedenti. Di seguito il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania: positivi del giorno: 9 (*) Tamponi del giorno: 1.409 Totale positivi: 4.827 Totale tamponi: 312.260 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 433 Guariti del giorno: 2 Totale guariti: 4.100 (di cui 4.100 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente ... Leggi su anteprima24

