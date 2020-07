Recovery fund, vertice Ue in bilico. Conte: «Per Italia c'è un limite». E attacca Rutte: «Se crolla tutto ne risponderai» (Di domenica 19 luglio 2020) Un Risiko infernale, giocato sull'orlo dell'abisso. Cala la sera su Bruxelles e del vertice europeo dei record, arrivato al suo terzo giorno di frenetiche trattative, non si vede la... Leggi su ilmattino

Andrà avanti per una quarta giornata il vertice UE sul Recovery Fund. Un portavoce del presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha infatti confermato lunedì in mattinata che i lavori continuera ...Al terzo giorno di negoziati e al termine di una lunga giornata di bilaterali rimangono le distanze sui fondi da stanziare. La proposta Michel: 400 miliardi come sovvenzioni, 350 di prestiti. Fonti it ...