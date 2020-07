Omicidio Paolo Borsellino, l’FBI: “Le prove sono state manipolate” (Di domenica 19 luglio 2020) Secondo un agente dell’FBI che ha lavorato nel team che indagava sull’Omicidio di Paolo Borsellino le prove sarebbero state manipolate sono passati 28 anni dalla strage di Via d’Amelio a Palermo, l’attentato dinamitardo che uccise il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Le indagini sulla sua morte sono state al centro di numerose inchieste giornalistiche per via di alcuni presunti depistaggi. Oggi si torna a parlare delle indagini sulla strage dopo le parole di Frederic Whitehurst, chimico e avvocato americano che ha lavorato con l’FBI. L’uomo infatti lavorò con il team che indagava sulla morte di Borsellino, svolgendo alcune perizie per ... Leggi su bloglive

