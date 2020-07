MotoGP, GP Spagna Jerez 2020: le pagelle della gara (Di domenica 19 luglio 2020) Le pagelle del Gran Premio di Spagna, valevole per il Mondiale 2020 di MotoGP. E’ Fabio Quartararo a vincere sul circuito Angel Nieto di Jerez, conquistando il primo successo in classe regina davanti a Maverick Vinales e Andrea Dovizioso. Doppia uscita di pista per Marc Marquez, che alla seconda cade rovinosamente. Fuori anche Valentino Rossi. LE pagelle Fabio Quartararo 10 Finalmente Quartararo, viene da dire. Dopo tante pole senza vincere, arriva il primo successo in MotoGP per il classe 1999, che dopo una partenza non perfetta riesce a riconquistare la prima posizione e ad andare in fuga. La stagione comincia alla grande per lui. Maverick Vinales 9.5 Grande gara per il pilota Yamaha, anche se forse rimane un pizzico di rammarico per non essere ... Leggi su sportface

