Milik entra, segna e riporta il Napoli dei titolarissimi sull’1-1 contro l’Udinese (Di domenica 19 luglio 2020) Offeso dagli smemorati tifosi del Napoli dopo l’incolore prova di Bologna, Arkadiusz Milik – già miglior cannoniere del Napoli in campionato – si prende la sua soddisfazione contro l’Udinese. entra alla mezz’ora per sostituire l’infortunato e fin lì impalpabile Mertens e alla prima azione segna con una scivolata che oggi viene definita estirada su cross basso di Fabian. Gol al termine di una bella azione degli azzurri con Callejon che sfiora la rete su cross basso di Insigne. Alla mezz’ora il Napoli è sotto di un gol. Partita soporifera, almeno fino al gol di De Paul al termine di una bella azione dell’Udinese che ha trovato il Napoli impreparato a rapidi cambi di gioco. In precedenza, ... Leggi su ilnapolista

