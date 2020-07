Milano – Trovato un uomo morto in strada (Di domenica 19 luglio 2020) L’uomo, 44 anni e padre di una ragazza, è stato Trovato morto in via Montegani a Milano. L’allarme è scattato alle 21.20 di sabato quando la polizia è intervenuta per una rissa. Il corpo di un uomo a terra. Spranghe, mazze e bastoni sull’asfalto. Ma nessuna chiazza di sangue e, almeno stando ai primi accertamenti, … Leggi su periodicodaily

L’uomo, 44 anni e padre di una ragazza, è stato trovato morto in via Montegani a Milano. L’allarme è scattato alle 21.20 di sabato quando la polizia è intervenuta per una rissa. Il corpo di un uomo a ...

Il post sui social e poi il salto fatale: Emanuele, il ragazzo dal cuore dolce con la sfida nel dna

Era un militare del Col Moschin, battaglione di assalto con base a Livorno e amava gli sport estremi. Secondo gli inquirenti alla base del decesso del trentunenne un lancio di base jumping da 60 metri ...

L'uomo, 44 anni e padre di una ragazza, è stato trovato morto in via Montegani a Milano. L'allarme è scattato alle 21.20 di sabato quando la polizia è intervenuta per una rissa. Il corpo di un uomo a ...