Milan, Donnarumma: “Ibrahimovic ci dà la forza in più che ci mancava” (Di domenica 19 luglio 2020) Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha esaltato ai microfoni di Sky Sport Zlatan Ibrahimovic, indicando nel fuoriclasse svedese una delle chiavi per la trasformazione della squadra rossonera: “E’ un fenomeno, si fa sentire ed è la forza in più che ci mancava. Ci sta dando tanto. Dipende tutto dall’allenamento. E’ straordinario perché anche in partitella non vuole mai perdere. Ti dà una mentalità incredibile”. Leggi su sportface

AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia; Leao, Bonaventura, Ca… - ferrante_pie : RT @cmdotcom: #Milan, è la settimana di #Donnarumma: #Raiola aspetta la chiamata, lo scenario - PianetaMilan : Altro estratto dell'intervista di @gigiodonna1 a @SkySport ??? #SempreMilan @acmilan #Donnarumma #Milan - Alexandergiaco2 : RT @cmdotcom: #Milan, #Donnarumma: 'Il nostro valore è quello di adesso. Il mio sogno è diventare il migliore' - cmdotcom : #Milan, #Donnarumma: 'Il nostro valore è quello di adesso. Il mio sogno è diventare il migliore'… -