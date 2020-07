Juventus, Sarri in bilico: Zidane apre, ma occhio a Pochettino (Di domenica 19 luglio 2020) Scricchiola la panchina di Maurizio Sarri, il tecnico della Juventus si gioca la permanenza nell’ultima parte di stagione, per restare in bianconero dovrà mettere le mani sullo scudetto e passare almeno gli ottavi in Champions. Impresa, quest’ultima, non semplice dato che bisognerà ribaltare l’1-0 di Lione. Oltre ai deludenti risultati dell’ultimo periodo, con la sconfitta … L'articolo Juventus, Sarri in bilico: Zidane apre, ma occhio a Pochettino Leggi su dailynews24

Sport_Mediaset : #JuveLazio, #Sarri già a rischio? ?? Ipotesi #Pirlo traghettatore in caso di sconfitta ? #SportMediaset - juventusfc : ? 16:15 ?? Le parole di Maurizio #Sarri su #SassuoloJuve con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium. ??LIVE… - juventusfc : ?? Mister Sarri sta per parlare alla vigilia di #SassuoloJuve Guarda LIVE [pass pro] ?? - Notiziedi_it : Juventus, Leonetti: “Sarri esonerato solo in un caso. Ora conta il carattere” - Notiziedi_it : Esposito: “Sarri resta alla Juventus (per ora). Possibile sostituto? Faccio un nome” -