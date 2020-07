Inter, Conte attacca: “Calendario folle, ci vogliono mettere in difficoltà” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Io inviterei tutti a guardare il calendario della FC Internazionale. Il calendario nostro è un calendario folle ed è stato fatto per metterci in difficoltà. Stiamo giocando sempre alle 21:45 e sempre in trasferta, queste cose le paghi“. Antonio Conte attacca duramente la Lega Serie A nella disposizione degli incontri del club nerazzurro nel rush finale di stagione post emergenza sanitaria. “Quando sono stati decisi gli orari noi forse non eravamo presenti – ha aggiunto il tecnico a Sky Calcio Club nel post partita di Roma-Inter 2-2 -. Per noi c’è un calendario folle e invece ci sono altre situazioni dove ci sono cinque giorni di riposo per poi ripartire. Noi giochiamo a 29 gradi, arriviamo alle 4 di notte e giochiamo dopo due ... Leggi su sportface

Inter : ?? | FORMAZIONE #RomaInter, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Sarà una partita difficile, ma da parte nostra abbiamo l'entusiasmo perché viene riconosciuto… - capuanogio : #Conte: “Il calendario dell’FC Internazionale è fatto per metterci in difficoltà. Gli orari li sceglie la Lega? Si… - cortomuso : RT @marifcinter: #Conte: 'Sono contento perché sto notando una cosa. L'Inter comincia a dare fastidio' - erraticwander : RT @marifcinter: Conte: 'Nei momenti di difficoltà, se devono tirare uno schiaffo lo tirano all'Inter. E' così, è stato così in passato ed… -