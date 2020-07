Il Cagliari in dieci recupera il Sassuolo, finisce 1-1 (Di domenica 19 luglio 2020) Cagliari (ITALPRESS) – Alla Sardegna Arena un Cagliari senza particolari obiettivi di classifica impone l’1-1 al Sassuolo nonostante l’inferiorità numerica per un intero tempo di gioco: in gol Caputo nel primo tempo e Joao Pedro nella ripresa per il pareggio. La partita col Milan di martedì prossimo, ora, potrebbe racchiudere meno significati e perdere lo status di scontro diretto per il settimo posto. Solito avvio di personalità dei neroverdi, che cominciano subito a costruire una fitta rete di passaggi e vanno al tiro due volte con Haraslin senza fortuna. I frutti di questa pressione vengono raccolti immediatamente dal Sassuolo, che al 12′ passa in vantaggio con il solito Francesco Caputo. Dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Faragò tocca male e di fatto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

