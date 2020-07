Fiorentina, Iachini: «Ottimo percorso. Chiesa? Non era deluso» (Di domenica 19 luglio 2020) Giuseppe Iachini ha commentato il successo conquistato contro il Torino: le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha analizzato ai microfoni di DAZN la vittoria ottenuta contro il Torino. PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto un’ottima partita, non era facile ma siamo partiti forte come nelle ultime gare. L’unico rammarico è non aver chiuso prima, ne avevamo avuto l’opportunità. Lì dobbiamo ancora lavorare, ma il percorso è giusto e già antecedentemente i ragazzi meritavano qualche punto in più». SALVEZZA – «Quando sono arrivato c’era tanta preoccupazione, i ragazzi hanno ripreso a fare quello che dovevano. Dopo la ripresa del campionato ... Leggi su calcionews24

acffiorentina : REAZIONI | ??? Giuseppe Iachini al termine di #FiorentinaTorino ??? #ForzaViola?? #Fiorentina - gabguala : RT @917BasilStreet: La Fiorentina giocherà in A anche la prossima stagione. Iachini va ringraziato: ha trasmesso l’umiltà della provinciale… - caroletta71 : RT @giopU2viola: Mi raccomando, ora non iniziate a triturarci i coglioni con la conferma di #Iachini. #Fiorentina #forzaviola - dmpwright : RT @giopU2viola: Mi raccomando, ora non iniziate a triturarci i coglioni con la conferma di #Iachini. #Fiorentina #forzaviola - andtrap : Giusto per dare meriti a Iachini ?? questa la classifica sulle ultime 5 gare giocate. La #Fiorentina è lì -