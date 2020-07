È morta Giulia Maria Crespi: cacciò Montanelli dal Corriere (Di domenica 19 luglio 2020) Angelo Federici Si è spenta a 97 anni Giulia Maria Crespi, già proprietaria del Corriere e fondatrice del Fondo per l'Ambiente italiano Si è spenta oggi a 97 anni, Giulia Maria Crespi, già proprietaria del Corriere della Sera e fondatrice, insieme a Renato Bazzoni, del Fai (Fondo per l'ambiente italiano). In una lettera inviata inviata nel 2011 a Repubblica per sostenere la campagna elettorale di Giuliano Pisapia, la Crespi si definì semplicemente una "vecchia rappresentante della borghesia milanese". Ma Giulia Maria Crespi era molto di più. Fu colei che cercò di traghettare la borghesia italiana a sinistra, ... Leggi su ilgiornale

