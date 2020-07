Crisi Europa, ecco perché il vertice Ue rischia l’insuccesso (Di domenica 19 luglio 2020) Se il presidente del Consiglio europeo Charles Michel non riuscirà a mettere sul tavolo un nuova proposta di compromesso, che cerchi di colmare i divari sui vari nodi rimasti, il vertice europeo sul piano di rilancio post Crisi rischia di chiudersi con un insuccesso. Lo affermano fonti diplomatiche citate dal Financial Times, nella terza giornata di trattative in cui permangono divergenze sull'ammontare del Recovery fund, la composizione dei suoi stanziamenti - se sovvenzioni a fondo perso (grants) o prestiti a lungo termine- e i meccanismi di governance per erogarli e controllarli.In più restano divisioni con l'Ungheria sullo Stato di diritto. Sempre secondo il Ft, fronte delle pressioni dei Paesi sedicenti "frugali", che vorrebbero tagliare sia i sussidi sia l'ammontare totale del piano, Italia, Spagna e POrtogallo, con ... Leggi su ilfogliettone

Roma, 19 lug 12:11 - (Agenzia Nova) - Il negoziato europeo sugli strumenti da attivare per contrastare la crisi economica prodotta dal Covid-19 è reso più difficile e complicato dalla diffusione in ...

19 lug 2020

La considerazione più saggia su questo tempo del fuoco e del ferro l’ha fatta Papa Francesco: peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla. Vale per tutti, nel mondo. Vale soprattutto per no ...

