Che fine hanno fatto le Lollipop? Ecco alcune curiosità

Le Lollipop sono nate come gruppo con protagoniste: Marta Falcone, Marcella Ovani, Veronica Rubino, Roberta Ruiu,Dominique Fidanza.Il gruppo nasce sulla scia di un programma, Popstars, in onda su Italia 1 nel lontano 2001 e condotto da Daniele Bossari. Il gruppo ottiene un grandissimo successo, ma diventano una vera e propria meteora subito dopo. Infatti, tra i brani più famosi, ci sono: Down Down Down;Don't Leave Me Now;Batte Forte (Festival di Sanremo 2002);Together.Nel 2005, il gruppo si è sciolto senza appello. Dominique ha deciso di lasciar perdere con le Lollipop. Alcuni fan hanno voluto degli eventi speciali dove le ragazze tornavano a cantare insieme. Così, per questo c'è un profilo ufficiale su Instagram seguito da circa 3000 followers. Nel 2016, le ragazze ...

Sono passati 26 anni dalla «fine» della guerra ma in realtà resta un conflitto solo «congelato» che si riaccende ciclicamente, come sta accadendo in questi giorni. Una guerra che non fa ...

Palermo - Il sindacato Cobas/Codir, che conta numerosi iscritti tra i 13 mila dipendenti della Regione siciliana, annuncia che ha dato mandato ai propri legali di valutare «ogni possibile aspetto che ...

