Calciomercato Napoli, Jovic se salta Osimhen (Di domenica 19 luglio 2020) Calciomercato Napoli: se dovesse saltare Victor Osimhen, gli azzurri punteranno su Luka Jovic Il Napoli è in attesa della fumata bianca per la trattativa legata a Victor Osimhen. L’attaccante del Lille è l’obiettivo numero uno degli azzurri per l’attacco, ma starebbe prendendo troppo tempo per arrivare a una decisione. Secondo quanto riportato da As, il Napoli attenderà ancora un paio di giorni prima di accantonare la pista Osimhen e fiondarsi su Luka Jovic. Sarebbe infatti la punta del Real Madrid l’alternativa principale al nigeriano. A favorire la trattativa, l’ottimo rapporto di Fali Ramadani, agente ... Leggi su calcionews24

Il Napoli attende l’Udinese al San Paolo e Gennaro Gattuso sta studiando la formazione da mandare in campo. Ci sono ancora dei dubbi, ma l’idea di fondo è chiara, come scrive Raffaele Auriemma oggi su ...

FOTO ZOOM - De Paul incantato dal lungomare di Napoli

Rodrigo De Paul, giocatore dell'Udinese, è rimasto incantato alla vista del lungomare di Napoli. L'argentino, giunto a Napoli per la gara di campionato tra Napoli ed Udinese, ha pubblicato su Instagra ...

Rodrigo De Paul, giocatore dell'Udinese, è rimasto incantato alla vista del lungomare di Napoli. L'argentino, giunto a Napoli per la gara di campionato tra Napoli ed Udinese, ha pubblicato su Instagra ...