Calciomercato Fiorentina, inserimento per Gotze: la chiave è… Ribery (Di domenica 19 luglio 2020) Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina ha praticamente messo in ghiaccio la salvezza nel campionato di Serie A, nelle ultime partite sono arrivati punti importanti e buone prestazioni. Nel complesso, però, la stagione non è stata entusiasmante, il presidente Commisso è arrivato con grande entusiasmo ma si aspettava sicuramente un risultato diverso. Le prime valutazioni dovranno essere fatte sul fronte allenatore, difficile la conferma di Iachini, si cerca un tecnico di esperienza. Poi sarà il turno del Calciomercato, l’intenzione è piazzare colpi di un certo spessore, ‘alla Ribery’. Il prossimo innesto potrebbe arrivare proprio grazie all’ex Bayern Monaco. I viola hanno messo nel mirino Mario Gotze, trequartista ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Calciomercato #Fiorentina, inserimento per #Gotze: la chiave è... #Ribery - - sportli26181512 : Fiorentina, un biennale per convincere Mandzukic: La Fiorentina vuole giocare la “carta” Franck Ribery per portare… - Francescovic17 : RT @TUTTOJUVE_COM: Il corteggiamento della Fiorentina e il sondaggio dell'Inter di Conte: Mandzukic riflette - TUTTOJUVE_COM : Il corteggiamento della Fiorentina e il sondaggio dell'Inter di Conte: Mandzukic riflette - MediaFbi : Fiorentina, Commisso è pronto a far partire Chiesa -