Barcellona ai minimi termini, contro l’Alaves si presenta con solo 5 riserve (Di domenica 19 luglio 2020) Il Barcellona è sempre più nel caos. La squadra di Setièn è impegnata nell’ultima giornata di campionato contro l’Alaves e in panchina ha solo 5 giocatori. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito. Il motivo? “Poche motivazioni, malumori, infortuni e calciomercato”. Due dei 5 superstiti sono portieri. Ovvero Ter Stegen e Arnaus Tenas. Setièn non potrà fare i cinque cambi a disposizione, ne avrà dunque soltanto tre possibili: Semedo, de Jong e Braithwaite. L'articolo Barcellona ai minimi termini, contro l’Alaves si presenta con solo 5 riserve ilNapolista. Leggi su ilnapolista

