Addio per sempre agli MMS di Kena Mobile: la data di decadenza (Di domenica 19 luglio 2020) Ormai un po' tutti conosciamo Kena Mobile, il gestore virtuale controllato da TIM sceso in campo per tenere testa al meglio possibile le sortite offensive di Iliad (come, del resto, successo con ho.Mobile per Vodafone). Come riportato da 'mondoMobileweb.it', il provider sta per dire Addio al servizio MMS (Multimedia Messaging Service), in chiusura a partire da novembre 2020, peraltro definitivamente. Manca ancora la conferma ufficiale da parte del provider, ma la campagna informativa ha già iniziato il proprio corso, bussando alla porta di alcuni clienti. Il messaggio di testo pervenuto via SMS recita così: "Gentile Cliente, dal 6 novembre 2020 il servizio di invio e ricezione MMS chiude, quindi a partire da questa data non sarà più disponibile ... Leggi su optimagazine

