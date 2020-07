28 anni fa la strage di Via D’Amelio. Mattarella: “Sdegno e angoscia” (Di domenica 19 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Ricorre oggi il ventottesimo anniversario della strage di via D’Amelio. Una assopita Palermo, arroventata dalla calura estiva in un pigro pomeriggio domenicale, il 19 luglio 1992, fu destata dal fragore di un’esplosione devastante. La Fiat 126 imbottita di 90 chili di esplosivo, e mimetizzata tra le auto in sosta in via D’Amelio, a ridosso del centro, salta in aria. Paolo Borsellino e i componenti della sua scorta vengono uccisi mentre il magistrato di recava a far visita alla madre. Cinquantasette giorni dopo Capaci la mafia aveva rialzato il tiro. “A distanza di tanti anni non si attenuano il dolore, lo sdegno e l’angoscia per quell’efferato attentato contro un magistrato simbolo dell’impegno contro la mafia, che condivise con l’amico inseparabile ... Leggi su ildenaro

chetempochefa : «Raccogliendo, financo, tra le mie braccia gli ultimi respiri di Giovanni Falcone, pensai che si trattava di un app… - _Carabinieri_ : #19luglio 1992, via D’Amelio. 28 anni fa, la strage che portò via #PaoloBorsellino e cinque coraggiosi agenti della… - chetempochefa : “Ho iniziato a piangere la morte di mio padre con lui accanto, mentre vegliavamo la salma di Falcone.” Ricordiamo… - bianca_caimi : RT @Corriere: Paolo Borsellino, 28 anni fa la strage di via D’Amelio: gli appuntamenti della giornata - FratellidItalia : RT @SecolodItalia1: 28 anni fa la strage di via D’Amelio. Il ricordo di Paolo Borsellino nel video di Giorgia Meloni -