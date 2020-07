Vademecum per i casi di pedofilia, un passo in avanti per il clero ma non certo l’ultimo (Di sabato 18 luglio 2020) Non deve essere per nulla sottovalutata la portata storica del Vademecum per i casi di pedofilia del clero pubblicato dal Vaticano. Per la prima volta, infatti, i vescovi di tutto il mondo hanno una linea unica, chiara e trasparente su come procedere quando si trovano a dover affrontare abusi sessuali di religiosi su minori. Non a caso il Vademecum è stato definito dal cardinale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, Luis Francisco Ladaria Ferrer, un “manuale di istruzioni” che guida i presuli lungo tutto l’iter da seguire per affrontare i casi di pedofilia: dalla prima notizia di un possibile delitto alla conclusione definitiva della causa. Un percorso finora ignoto proprio a chi doveva affrontare con risposte immediate, ... Leggi su ilfattoquotidiano

salvoialuna : RT @vaticannews_it: #16luglio La Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) pubblica un “manuale di istruzioni” per guidare, passo dopo… - salvoialuna : RT @vaticannews_it: #16luglio Il Segretario della Congregazione per la Dottrina della fede, l’arcivescovo Morandi: una guida che aiuta i ve… - francescocolucc : RT @oss_romano: #17luglio #Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di #minori commessi da chieric… - francescocolucc : RT @oss_romano: #17luglio #Vademecum Un testo che sarà aggiornato con il contributo delle Chiese del mondo. Di Luis F. Ladaria, Prefetto de… - RoccoPetraglia1 : RT @ilfaroonline: Civitavecchia, dal Comune arriva il #vademecum per richiedere le riduzioni sulla #Tari -

Ultime Notizie dalla rete : Vademecum per Civitavecchia, dal Comune arriva il vademecum per richiedere le riduzioni sulla Tari IlFaroOnline.it Prevenzione anti Covid: Rossi scrive ai consoli di Albania, Bangladesh e Perù

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha inviato ai consoli di Albania, Bangladesh e Perù una lettera con la quale chiede loro la massima collaborazione per diffondere presso le loro comu ...

Lotta agli abusi: vademecum del Vaticano

Un documento molto dettagliato chiarisce le azioni concrete da attuare nelle varie situazioni. Non si ferma la lotta della Chiesa contro gli abusi sui minori: è stato appena pubblicato, dalla Congrega ...

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha inviato ai consoli di Albania, Bangladesh e Perù una lettera con la quale chiede loro la massima collaborazione per diffondere presso le loro comu ...Un documento molto dettagliato chiarisce le azioni concrete da attuare nelle varie situazioni. Non si ferma la lotta della Chiesa contro gli abusi sui minori: è stato appena pubblicato, dalla Congrega ...