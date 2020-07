‘Uomini e Donne’, due ex protagonisti del ‘Trono Over’ si frequentano fuori dal programma: la foto (Di sabato 18 luglio 2020) Due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne si stanno conoscendo lontano dai riflettori del programma di Canale 5. Si tratta di Antonella Brini e Pietro Fizzotti. Lui era arrivato in trasmissione per Gemma Galgani ai tempi della sua frequentazione con Jean Pierre Sanseverino. Tra di loro, però, l’allontanamento è avvenuto quando Pietro ha iniziato ad uscire con un’altra dama del parterre femminile. Antonella, invece, era approdata negli studi Elios poiché incuriosita da Sanseverino, tanto che tra lei e la Galgani i battibecchi non sono mai mancati. La Brini, inoltre, era stata tempo fa al centro delle polemiche per alcuni discussi commenti che aveva postato su Twitter contro Maria De Filippi. La frequentazione tra Pietro e Antonella, dunque, è iniziata fuori dal programma ... Leggi su isaechia

