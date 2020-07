Trucco da cerimonia di classe: l’eleganza non passa inosservata. (Di sabato 18 luglio 2020) Siete alla ricerca di un Trucco da cerimonia, di classe ed elegante, ma fai da te? Eccovi accontentate: pochi cosmetici da stendere in maniera perfetta e il vostro aspetto acquisterà un’allure degna delle celebrazioni più importanti, per non passare inosservate. Ricordatevi sempre di prediligere tonalità neutre, adatte a qualsiasi colore dell’iride ed in grado di valorizzare ogni tipo di incarnato. Non esagerate con i prodotti, ma optate per quelli luminosi, capaci di farvi rispendere qualsiasi sia la luce del giorno o della sera. Dosate bene l’equilibrio tra il gioco di ombretti: applicate una texture opaca sulla piega dell’occhio e sotto l’arcata sopraccigliare, un finish shimmer e satinato sulla palpebra mobile. Anche per quanto riguarda la scelta del vestito, state ... Leggi su pianetadonne.blog

EsteticaCales : Passione, studio, continui aggiornamenti ed approfondimenti trasformano un semplice Make Up in qualcosa di unico e… - zaynxfalling : comunque siete veramente stancanti con questa storia del 'oddio ma quella va al mare truccata'. raga ma ognuno sarà… - infoitcultura : Trucco per cerimonia: ecco tutti i make-up più belli da provare - libertfly : Cerimonia importante in vista? Ecco i look da sfoggiare -

Ultime Notizie dalla rete : Trucco cerimonia Trucco per cerimonia: ecco tutti i make-up più belli da provare Grazia Era una donna stupenda: oggi è diventata così, senza trucco [FOTO]

Anche il matrimonio è un nostro sogno”, racconta a Chi. L’attrice non nasconde che vorrebbe anche allargare la famiglia con un altro figlio ma “se non è arrivato durante l’isolamento forzato ...

Cerimonia importante in vista? Ecco i look da sfoggiare

Ombretti soft abbinati a eyeliner strong per evidenziare lo sguardo oppure smokey eyes intensi per chi vuole sfoggiare un make up più audace anche durante un evento importante. Poi, invece, c'è chi no ...

Anche il matrimonio è un nostro sogno”, racconta a Chi. L’attrice non nasconde che vorrebbe anche allargare la famiglia con un altro figlio ma “se non è arrivato durante l’isolamento forzato ...Ombretti soft abbinati a eyeliner strong per evidenziare lo sguardo oppure smokey eyes intensi per chi vuole sfoggiare un make up più audace anche durante un evento importante. Poi, invece, c'è chi no ...