Traffico Roma del 18-07-2020 ore 09 | 00

della tangenziale La Nuova Circonvallazione interna sempre chiuso lo svincolo di entrata da via dei Monti di Pietralata la presenza di acqua sulla manto stradale lavori di pulizia sulla via Panoramica ovverosia su Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino entrambe rimarranno chiuse fino a mezzogiorno da via Trionfale a Piazzale Clodio modifiche alla viabilità anche in via Romeo Romei è in via Mario polerà in centro chiusa via San Giovanni in Laterano a partire da Piazza di San Clemente verso Piazza di San

Asse dei vivai "Ok lo sblocco avanti veloci"

"E così, finalmente, qualcosa si muove anche in merito all’Asse dei vivai. L’opera, per la città, non è una delle tante infrastrutture richieste e mai realizzate: è l’arteria che condizionerà il traff ...

Mafia, Roma città di conquista: i gruppi stranieri che fanno affari in città

I gruppi albanesi a Roma Gli albanesi si occupano di narcotraffico ... I nigeriani in città La criminalità nigeriana risulta "dedita prevalentemente al traffico di esseri umani, allo sfruttamento ...

