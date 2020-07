Tra freni e frizioni, al Consiglio Ue c'è una proposta su cui trattare (Di sabato 18 luglio 2020) La notte non ha portato Consiglio a Bruxelles. Eppure fino alle 3 quasi, Giuseppe Conte, Angela Merkel e Emmanuel Macron sono rimasti a parlare, davanti a un drink in hotel, dopo una giornata intera di negoziati andati a vuoto sul recovery fund. Ma ai drink notturni l’ostacolo all’intesa, Mark Rutte, non era presente. Ed per l’olandese e gli altri frugali, ma soprattutto per il governo de L’Aja, che oggi il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si fa carico di una nuova proposta che contiene varie offerte ai nordici. La principale: ‘super-freno di emergenza’ per controllare l’esborso dei soldi. Giuseppe Conte, che invece chiede che il controllo sia della Commissione europea e dell’Europarlamento, accetta di discuterne, ma vuole vedere le carte. “Dipende dalle ... Leggi su huffingtonpost

sam_arcuri : Tra Haas e Ferrari c’è si la somiglianza tra i freni ma le viti che sostengono quello che c’è dentro sono poste in maniera differente.. - BottoDavide : RT @gponedotcom: Per frenare a Jerez servono i muscoli: 39 Kg di sforzo al giro: L'ANALISI DI BREMBO - Il circuito spagnolo è tra quelli pi… - gponedotcom : Per frenare a Jerez servono i muscoli: 39 Kg di sforzo al giro: L'ANALISI DI BREMBO - Il circuito spagnolo è tra qu… - Fjodor1984 : @spontonc Finirà a tarallucci e vino.chiederanno di modificare le prese dei freni e amen. Anche perché le parti che… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra freni Tra freni e frizioni, al Consiglio Ue c'è una proposta su cui trattare L'HuffPost Milan Rangnick, il contenzioso con Red Bull non frena i rossoneri

Milan Rangnick, il contenzioso con Red Bull non frena i rossoneri. Al momento filtra ottimismo, al momento rimane una questione personale Il Milan ha ormai fatto la sua scelta per il futuro: Ralf ...

GP Ungheria, Racing Point: FIA in fabbrica a marzo, non cadremo sui freni

A sentire Otmar Szafnauer a Budapest, è un “disturbo” di poco conto per Racing Point la protesta avanzata da Renault contro i condotti dei freni della RP20. Su un componente che il regolamento prescri ...

Milan Rangnick, il contenzioso con Red Bull non frena i rossoneri. Al momento filtra ottimismo, al momento rimane una questione personale Il Milan ha ormai fatto la sua scelta per il futuro: Ralf ...A sentire Otmar Szafnauer a Budapest, è un “disturbo” di poco conto per Racing Point la protesta avanzata da Renault contro i condotti dei freni della RP20. Su un componente che il regolamento prescri ...