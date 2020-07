Terremoto, violenta scossa di magnitudo 7 (Di sabato 18 luglio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 7 è stata registrata alle 12:50 ora locale (le 4:50 in Italia) davanti alla costa est della Papua Nuova Guinea. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 80 km di profondità ed epicentro 114 km a nord-ovest di Popondetta, capoluogo della provincia di Oro. (Continua...) Al momento non si hanno segnalazioni di particolari danni a persone o cose nonostante la scossia sia stata davvero forte. La scossa è stata avvertita in città e villaggi anche a grande distanza, e ha gettato nel panico gli abitanti che si sono riversati in strada. Rientrata l'allerta tsunami L'allerta tsunami emessa dopo il sisma è ... Leggi su howtodofor

ilmeteoit : #TERREMOTO #TONGA, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 6.2 a #Tafahi. Ecco QUI i #DETTAGLI - ilmeteoit : #TERREMOTO #TONGA, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 6.3 a #Tafahi. Ecco QUI i #DETTAGLI - ClaraPorta4 : RT @attivitasolare: VIOLENTA SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 7.0 SCUOTE LA COSTA ORIENTALE DI PAPUA NUOVA GUINEA - infoitinterno : Terremoto, violenta scossa tra la Slovenia e il Friuli Venezia Giulia - infoitinterno : Terremoto, violenta scossa di magnitudo 4.2 avvertita in Friuli e Veneto -