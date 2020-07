Terremoto in Serbia, magnitudo da 3.4: non ci sono danni (Di sabato 18 luglio 2020) Trema ancora la crosta terrestre mondiale. Un nuovo Terremoto, questa volta, si è registrato nel sudovest della Serbia. Il sisma è avvenuto precisamente nei pressi di Sjenica, con magnitudo di 3.4. Il fenomeno è avvenuto stamattina alle 07.35 e fortunatamente non si registrano danni. Seguono ulteriori aggiornamenti a breve. L'articolo Terremoto in Serbia, magnitudo da 3.4: non ci sono danni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Serbia Terremoto in Serbia, magnitudo da 3.4: non ci sono danni Inews24 PIL in caduta libera; mai così male dalla seconda guerra mondiale

La caporedattrice della rivista “Biznis i Ekonometar”, Radojka Nikolic, ha affermato che la caduta del PIL quest’anno a livello globale sarà del 6% e dell’8,7% per l’UE. La Serbia è più colpita nel se ...

La caporedattrice della rivista “Biznis i Ekonometar”, Radojka Nikolic, ha affermato che la caduta del PIL quest’anno a livello globale sarà del 6% e dell’8,7% per l’UE. La Serbia è più colpita nel se ...