Spal, Colombarini: “Stagione andata così. I giocatori non ci stanno dando una mano. Serve entusiasmo” (Di sabato 18 luglio 2020) Simone Colombarini, patron della Spal, ha parlato del futuro del club durante la serata organizzata per gli sponsor. In compagnia del presidente Mattioli, i due dirigenti hanno fatto il punto sulla situazione della società che pare essere destinata alla Serie B.Colombarini: "Serve entusiasmo e voglia. I giocatori non ci stanno aiutando"caption id="attachment 927947" align="alignnone" width="702" Spal (getty images)/caption"Noi siamo qui da sette anni, quando siamo arrivati abbiamo fatto un programma indipendente dai risultati sportivi", ha esordito Colombarini. "Poi per fortuna abbiamo sempre dovuto gestire situazioni che andavano oltre le nostre aspettative, adesso siamo sicuramente in un momento diverso ma ci faremo trovare pronti. Il nostro ... Leggi su itasportpress

estensecom : Colombarini e Mattioli non erano presenti a Genova e non parlano da diverse settimane. Uscire allo scoperto aiutere… - DinoFDRC72 : @Andreacocco87 Penso che la famiglia Colombarini abbia economicamente le possibilità di affrontare la serie A ma so… -

Ultime Notizie dalla rete : Spal Colombarini Spal, Colombarini: “Stagione andata così. I giocatori non ci stanno dando una mano. Serve entusiasmo” ItaSportPress Simone Colombarini ha spiegato due o tre cose sulla stagione della SPAL

A tre giorni dall’incontro tra la dirigenza della SPAL e i rappresentanti degli sponsor, la società ha diffuso un video che contiene estratti significativi degli interventi di Simone Colombarini e ...

Mattioli ha detto che la prossima SPAL sarà “giovane e brillante”

A tre giorni dall’incontro tra la dirigenza della SPAL e i rappresentanti degli sponsor, la società ha diffuso un video che contiene estratti significativi degli interventi di Simone Colombarini e ...

A tre giorni dall’incontro tra la dirigenza della SPAL e i rappresentanti degli sponsor, la società ha diffuso un video che contiene estratti significativi degli interventi di Simone Colombarini e ...A tre giorni dall’incontro tra la dirigenza della SPAL e i rappresentanti degli sponsor, la società ha diffuso un video che contiene estratti significativi degli interventi di Simone Colombarini e ...