Simona Ventura, nel suo futuro potrebbe esserci il Grande Fratello 5 con Signorini (Di sabato 18 luglio 2020) Un salto in lungo dalla Rai a Mediaset, con il benestare e il sostegno di Alfonso Signorini: questo è quanto si vocifera su Simona Ventura, che sarebbe piuttosto delusa all’indomani dell’evento di presentazione dei Palinsesti Rai. Ma facciamo un passo indietro: l’evento di presentazione dei Palinsesti ha portato con sé una serie di novità, tra conferme e addii di volti noti della Rai. Oltre ai grandi annunci, come lo slittamento del Festival di Sanremo da febbraio a marzo del 2021, ci sono state anche alcune gaffe, come le poche parole spese su Mara Venier. E proprio rimanendo in ambito di scarse quantità, sarebbero stati proprio i pochissimi ruoli assegnati a Simona Ventura a colpirla nel profondo. Innanzitutto, le sono stati tolti lo show Settimana ... Leggi su dilei

soloversacexme : RT @DanceCalimero23: @soloversacexme @alessandroabbr5 @Simo_Ventura L'opinionista può farla gente come Mara Venier non se sei Simona Ventura - VanityFairIt : I nuovi Palinsesti Rai hanno segnato tante piccole rivoluzioni ???? - gianluca89S : La Ventura “opinionista” al #gfvip sarebbe l’ennesimo passo falso fatto sull’impeto del momento. Simona, mi raccoma… - MarioManca : Da Simona Ventura a Elisa Isoardi: i volti che non rivedremo in #Rai nella prossima stagione - venturi09336799 : RT @8antonio8989: SIMONA VENTURA STAN ACCOUNT -