Seria A: scudetto Juve e salvezza, oggi giornata decisiva (Di sabato 18 luglio 2020) Torna oggi la serie A con la disputa della trentaquattresima giornata di campionato. La corsa scudetto decisa dalle romane con Roma-Inter in programma questa sera alle 21.45 e Juventus-Lazio che si giocherà domani allo Stadium alle 21.45. giornata che può essere anche decisiva in chiave salvezza visto lo scontro Genoa-Lecce in programma questa sera alle 19.30.Questo il programma completo:Sabato 18 luglio: Verona-Atalanta (ore 17.15), Cagliari-Sassuolo (ore 19.30), Milan-Bologna (ore 21.45), Domenica 19 luglio: Parma-Sampdoria (ore 17.15), Brescia-Spal (ore 19.30), Fiorentina-Torino (ore 19.30), Genoa-Lecce (ore 19.30), Napoli-Udinese (ore 19.30), Roma-Inter (ore 21.45), Lunedì 20 luglio: Juventus-Lazio (ore 21.45).Classifica: ... Leggi su ilfogliettone

davideGagliozzi : Andrà fatta una valutazione seria su almeno 6/7 elementi che abbiamo in squadra che non servono a un cazzo non sull… - Antonio89704611 : @cippiriddu Per fare di questo inutile scudetto una cosa seria...devono far finta di vincerlo contro di noi - lagoldoninuda : RT @InterCM16: Scusate, in seria a ci sono 18 squadre con una rosa sotto la nostra. Se non si può perdere neanche un punto contro le piccol… - InterCM16 : Scusate, in seria a ci sono 18 squadre con una rosa sotto la nostra. Se non si può perdere neanche un punto contro… - franzaium : @Pirichello Ma se la Juve a pezzi senza fame e senza giocatori di spessore vince anche questo scudetto, quando torn… -

Ultime Notizie dalla rete : Seria scudetto Serie A femminile, scudetto assegnato alla Juve. Via libera al professionismo dal 2022-23 Sky Sport BF UFFICIALE – Chiara Pastore colpaccio della Chemco Puianello

Ha continuato nella massima serie a La Spezia e Livorno, prima di approdare a Schio nella stagione 2008/2009, maglia con cui ha giocato l’Eurolega e vinto due Coppe Italia ed infine lo scudetto 2011.

Errori, approcci sbagliati, infortuni: l'Inter ora rimpiange i punti persi

La soddisfazione di chi ha centrato l’ultima missione, ma anche la consapevolezza di aver perso troppe occasioni per mettersi su una corsia preferenziale in vista del rush finale. Nel post partita di ...

Ha continuato nella massima serie a La Spezia e Livorno, prima di approdare a Schio nella stagione 2008/2009, maglia con cui ha giocato l’Eurolega e vinto due Coppe Italia ed infine lo scudetto 2011.La soddisfazione di chi ha centrato l’ultima missione, ma anche la consapevolezza di aver perso troppe occasioni per mettersi su una corsia preferenziale in vista del rush finale. Nel post partita di ...