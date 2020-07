Scossone Cristiano Ronaldo: “via dalla Juve, c’è l’accordo segreto con un’altra proprietà. Cifre stratosferiche” (Di sabato 18 luglio 2020) Prima l’intervista di Tacconi, adesso una nuova clamorosa indiscrezione dalla Spagna. L’attaccante Cristiano Ronaldo è concentrato sulla stagione con la maglia della Juventus, l’obiettivo è intanto vincere la Serie A e poi lottare per il miglior piazzamento anche in Champions League. Il futuro del portoghese è ancora tutto da decidere, il calciatore è legato da altri due anni di contratto, ma potrebbe anche decidere di lasciare i bianconeri prima della naturale scadenza. Secondo quanto riporta Don Balon Cristiano Ronaldo avrebbe parlato con il Newcastle in maniera indiretta. Al momento è una notizia che non ha trovato conferme in Italia, ma la bomba è stata lanciata. Il portoghese sarebbe interessato alla proposta ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Scossone #CristianoRonaldo: 'via dalla #Juve, c'è l'accordo segreto con un'altra proprietà. Cifre stratosferiche' - -

Ultime Notizie dalla rete : Scossone Cristiano Scossone Cristiano Ronaldo: “via dalla Juve, c’è l’accordo segreto con un’altra p ... CalcioWeb La Borsa o la vita/ CR+7% e oltre

Abbiamo più volte ribadito quanto la Borsa “e” la vita siano interconnesse in maniera indissolubile. Non esiste ambito nel quale un evento di più ampia portata non abbia i suoi riscontri sui mercati f ...

Abbiamo più volte ribadito quanto la Borsa “e” la vita siano interconnesse in maniera indissolubile. Non esiste ambito nel quale un evento di più ampia portata non abbia i suoi riscontri sui mercati f ...