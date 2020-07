Roma, Mancini diventa papà: è nata Ginevra (Di sabato 18 luglio 2020) Fiocco rosa in casa Roma. Come annunciato sul profilo twitter della società giallorossa, nella giornata di oggi è nata Ginevra, figlia del difensore giallorosso Gianluca Mancini e di Elisa, sua moglie dal dicembre 2019. “I migliori auguri alla piccola, alla mamma e al papà! Benvenuta!”, si legge nel tweet della società capitolina. TWEET 💗 È nata Ginevra, la figlia di Gianluca Mancini. I migliori auguri alla piccola, alla mamma e al papà! Benvenuta! 💛❤️#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) July 18, 2020 Leggi su sportface

SkySport : Caso Zaniolo, tensioni rientrate solo in parte nella Roma rilanciata da 3 vittorie di fila - romanewseu : Fiocco rosa in casa Roma: Mancini diventa papà, è nata Ginevra #ASRoma #RomanewsEu - siamo_la_Roma : ?? Fiocco rosa per #Mancini (TWEET) ?? E' nata la piccola Ginevra ?? Gli auguri della #ASRoma - AleGobbo87 : RT @cirtnecj: In pratica la Roma in questi 2 mesi solo una cosa doveva fare, tenere buono Zaniolo, vendere gli altri e ripartire (magari co… - forzaroma : #Mancini è diventato papà: è nata Ginevra ?? -