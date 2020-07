Roma-Inter (19 luglio ore 21:45): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 18 luglio 2020) La Roma arriva a questo appuntamento con quattro punti di vantaggio da gestire sul Milan nel testa a testa per evitare i preliminari di Europa League. I giallorossi dopo il 2-1 contro il Verona e una striscia aperta di tre vittorie consecutive stanno rendendo più graduale il rientro di Zaniolo, per l’Inter una trasferta con … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

OfficialASRoma : A febbraio la squadra faceva una sorpresa a una tifosa giallorossa, grazie a una lettera inviata dal nipotino a Rom… - Inter : ?? | BUONANOTTE #InterFans, grazie ancora una volta per il vostro sostegno... e da domattina testa alla difficile t… - MatteoBarzaghi : Inter confermata assenza Lukaku. Conte non lo rischia. Il belga è rimasto a Milano ad allenarsi e proverà ad esserc… - JuveVinciPerMe : Alla Juve per superare l'Atalanta servono 8 punti - 18/7 ore 17:15... Verona-Atalanta Alla Juve per superare l'inte… - VoceGiallorossa : ? LIVE FORMAZIONI - 34ª GIORNATA DI @SerieA ??@OfficialASRoma, c'è #Zappacosta ??@juventusfc, ok #DouglasCosta ??… -