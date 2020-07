Risultati Serie A, 34ª giornata: Sassuolo in vantaggio a Cagliari [LA CLASSIFICA] (Di sabato 18 luglio 2020) Risultati Serie A – Si riparte. Di nuovo, per l’ennesima volta. I ritmi frenetici del calcio post Covid mettono di fronte a tutti la 34ª giornata del massimo campionato italiano. Due settimane alla fine e poi i verdetti saranno definitivi. Nel primo match impresa del Verona che ha strappato un punto all’Atalanta, finisce 1-1. Segue Cagliari-Sassuolo e, in serata, Milan-Bologna. Piatto ricco quello della domenica, con ben 6 gare e il posticipo di lusso Roma-Inter. A chiudere è però il Monday Night tra Juventus e Lazio. Di seguito il programma completo e la CLASSIFICA aggiornata. I Risultati SABATO ore 17.15 Verona-Atalanta 1-1 (50′ Zapata, 57′ Pessina) (LE PAGELLE) ore ... Leggi su calcioweb.eu

Serie A: un campionato che sembra non voler vincere nessuno

A cinque giornate dal termine la Juventus è saldamente in testa, ma ad oggi nella lotta scudetto, sono le più le occasioni perse dalle inseguitrici, di cui molte hanno molto da rammaricarsi Se all’ini ...

