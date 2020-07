Ragusa, uccise la moglie 66enne fracassandole il cranio: pm chiede l’ergastolo (Di sabato 18 luglio 2020) Ragusa, uccise la moglie 66enne fracassandole il cranio. Per Giuseppe Panascia, unico imputato per l’uccisione della moglie Maria Zarba 66 anni avvenuta l’11 ottobre del 2018 a Ragusa la Procura ha chiesto l’ergastolo. La donna venne trovata pestata a sangue dal nipote che viveva con lei. Benvoluta e stimata nel suo quartiere, Maria era una ministrante laica, portava la comunione ai malati di porta in porta. Le ha procurato la morte colpendola fracassandole il cranio: per Giuseppe Panascia, unico imputato per l’uccisione della moglie Maria Zarba 66 anni avvenuta l’11 ottobre del 2018 a Ragusa la Procura ha chiesto l’ergastolo. La richiesta ... Leggi su limemagazine.eu

