Quindicenne soccorre una donna per strada ma viene aggredito | ' Mulatto | torna al tuo paese'

GRUGLIASCO (TORINO). La mamma, Katia, è indignata. E si sfoga su Facebook: «Mio figlio ha solo 15 anni. Ha visto una donna svenire per strada, l’ha presa al volo, ha cercato di ricordare le nozioni di ...

GRUGLIASCO (TORINO). La mamma, Katia, è indignata. E si sfoga su Facebook: «Mio figlio ha solo 15 anni. Ha visto una donna svenire per strada, l'ha presa al volo, ha cercato di ricordare le nozioni di ...