Psg, Neymar e Icardi meglio di… Sergio Ramos e Benzema: il rigore di seconda funziona (Di sabato 18 luglio 2020) Dopo i nove gol rifilati al Le Havre, il Paris Saint-Germain vince ancora in amichevole,questa volta contro il Beveren. Protagonisti assoluti Neymar e Icardi e... il loro rigore di seconda che ha voluto dare in qualche modo una risposta a quello messo in atto nelle ore precedenti da Sergio Ramos e Benzema...Neymar: siparietto col portiere e rigore di secondacaption id="attachment 993543" align="alignnone" width="771" Icardi Psg (twitter ufficiale Psg)/captionIn casa Real Madrid non è riuscito il calcio dagli undici metri particolare (l'arbitro ha fermato tutto perché Benzema è entrato in area di rigore prima del fischio), cosa che invece ha avuto ... Leggi su itasportpress

