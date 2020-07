Previsioni Meteo della Mattina di Sabato 18 Luglio 2020 (Di sabato 18 luglio 2020) Ecco le Previsioni Meteo del 18 Luglio 2020, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it Il Meteo Al Nord Oggi 18 Luglio 2020 Al mattino molte nuvole sparse al Nord Ovest con locali piogge sulla Liguria, ampie schiarite e bel tempo altrove. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti deboli con direzione variabile. Mari poco mossi o … Leggi su periodicodaily

GROSSETO – Si apre un fine settimana caldo ma non torrido in Maremma: arrivano due giornate piacevoli nelle quali la temperatura non dovrebbe salire sopra i 30 gradi, garantendo ore di mare agli appas ...GROSSETO – Torna la pioggia in Maremma nella giornata di venerdì 17 luglio. Previste precipitazioni, di breve durata, nel pomeriggio di oggi: la pioggia è attesa a Grosseto e nelle zone interne, ma do ...