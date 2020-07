Pescara-Frosinone, Nesta: “Abbiamo mosso la classifica, ecco cosa mi aspetto adesso” (Di sabato 18 luglio 2020) "Pareggio? E' un punto, abbiamo mosso la classifica ma adesso dobbiamo recuperare tanti giocatori".Lo ha detto Alessandro Nesta. Il tecnico del Frosinone, intervenuto in conferenza stampa al termine della gara pareggiata contro il Pescara (1-1 il risultato finale), ha così commentato la prestazione dei suoi uomini: "Gara dai due volti? Sicuramente è cambiato l'atteggiamento tra un tempo e l'altro. Nel primo tempo arrivavamo spesso secondi sulla palla mentre nel secondo tempo ci siamo alzati meglio, abbiamo recuperato più palloni e gestito meglio la palla. Nel finale pensavamo di vincerla ma in questo momento sono un calcio che non si capisce perché uno ci mette il cuore e tutto ma i giocatori sono molto stanchi""Rispetto alle ultime partite, con la Juve Stabia ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Pescara-#Frosinone, #Nesta: “Abbiamo mosso la classifica, ecco cosa mi aspetto adesso” - GiornalediMonte : Serie B, Pescara-Frosinone 1-1 - ForzapescaraCom : ?? | @PescaraCalcio ?? @Frosinone1928 1?-1?, le foto (ph. Graziano Di Nicola) ??? #Pescara #PescaraCalcio… - jeanpauldl1998 : @mistatesulca Ieri sera c'è stata Pescara-Frosinone (all. Nesta) qualcuno lo ha scritto di sicuro il suo nome - novasocialnews : Calcio: Pescara-Frosinone 1-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara Frosinone

Il Frosinone si sveglia troppo tardi, regala il primo tempo ai padroni di casa del Pescara che vanno al riposo in vantaggio per 1 a 0. Poi, nella ripresa cambia marcia e trova l'immediato pareggio con ...Si complica la situazione in classifica per il Pescara di mister Sottil, bloccato in casa (1-1) anche dal Frosinone. Recrimina il tecnico biancazzurro per un rigore non concesso, che fa seguito alle ...