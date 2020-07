Perugia, immigrato scatena l’inferno a Umbertide: aggredisce una donna, distrugge un bar, terrorizza i clienti (Di sabato 18 luglio 2020) Prima ha aggredito una donna. Poi ha minacciato con un pezzo di vetro le persone che volevano difenderla. Protagonista delle violenze un immigrato, nel centro storico di Umbertide, in provincia di Perugia. La polizia l’ha individuato e deferito all’autorità giudiziaria dopo una rapida indagine. L’immigrato si scaglia contro il bar L’aggressore, un cittadino straniero di 28 anni, da tempo è residente in zona. Dopo aver minacciato le persone, si è diretto verso il bar vicino scatenando il putiferio. I clienti hanno trascorso minuti di vero terrore. L’immigrato, infatti ha creato scompiglio. Prima ha scaraventato un tavolo in strada, poi ha lanciato una sedia contro la vetrata dell’esercizio commerciale, ... Leggi su secoloditalia

«Un altro tunisino di Fontivegge che non gradisce la mia presenza», a parlare l’agente notturno Lorenzo Brunetti che in piazza del Bacio ci abita e che, delle notti ha, oramai, fatto il suo “habitat” ...