Ostia, spaccio di droga e risse tra ubriachi in pieno centro: 8 arresti e 1 denuncia (Di sabato 18 luglio 2020) Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio dei Carabinieri di Ostia. Nelle ultime ore, infatti, sono finite in manette 8 persone, mentre 1 è stata denunciata. In particolare, nel corso di uno specifico servizio antidroga, ad Acilia i Carabinieri hanno arrestato una 35enne di origine serba, durante un servizio di monitoraggio attivato nei giorni precedenti, a seguito degli “insoliti movimenti”, notati dagli stessi militari, all’interno di un anonimo caseggiato di via Serafino da Gorizia, abitato dalla donna. Nella mattinata di ieri, è stato così deciso di effettuare una perquisizione domiciliare, all’esito della quale sono stati rinvenuti, occultati all’interno di una nicchia nella cantina, oltre 100 grammi di hashish, nonché 4 bilancini di precisione e tutto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

