Napoli-Udinese, Gotti: “Avversari di alto livello, ma nulla è scontato. Jajalo? Stagione finita” (Di sabato 18 luglio 2020) L'Udinese si prepara ad affrontare il Napoli.I friulani voleranno, in occasione della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, al San Paolo. Una sfida ostica che, tuttavia, i bianconeri, reduci dal pari contro la Lazio, accoglieranno con entusiasmo. L'obiettivo è quello di portare a casa punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.Il tecnico Luca Gotti, intervenuto in conferenza alla vigilia del match, ha parlato della pericolosità degli avversari: "Il Napoli è un’ottima squadra e dobbiamo pensare una partita alla volta. Tutti si stanno rendendo conto che quello che dice la teoria spesso viene disatteso dal campo. Era difficile prevedere una vittoria contro la Roma; il punto contro la Lazio è importante perché arriva contro una ... Leggi su mediagol

