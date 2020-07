Muore John Lewis, attivista ed icona dei diritti civili: aveva 80 anni (Di sabato 18 luglio 2020) Ci ha lasciato ad 80 anni John Lewis, attivista ed autentica icona dei diritti civili. L’attivista marciò con Martin Luther King a Washington nel 1963. Il dibattito sui diritti civili è ancora vivo in Usa, oggi più che mai dopo le morti di Breonna Taylor, George Floyd e Rayshard Brooks, tutte vittime della “police brutality”. … L'articolo Muore John Lewis, attivista ed icona dei diritti civili: aveva 80 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

