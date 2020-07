Movimento Autonomi e Partite Iva, i due cordinatori sanniti incontrano Caldoro (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI due coordinatori comunali del Movimento Autonomi e Partite Iva, Carla Crafa per il comune di Fragneto Monforte e Andrea Luongo per il comune di Calvi, durante la visita odierna del candidato alla Presidenza Regionale Stefano Caldoro, si sono fatti portavoce di alcuni dei problemi del Sannio. Nello specifico Andrea Luongo ha parlato dell’economia locale non rosea dopo il covid, ma soprattutto ha fatto sentire la sua voce Carla Crafa, da sempre impegnata nel sociale; Crafa infatti ha consegnato un documento da lei redatto e firmato affinché ci sia un impegno concreto, reale e non solo di propaganda, sull’importante problema delle eco-balle che da anni grava sul Sannio e soprattutto per tutta l’area che circonda il sito di stoccaggio a Fragneto ... Leggi su anteprima24

