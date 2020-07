Marc Marquez 'under investigation' per la gara di Jerez (Di sabato 18 luglio 2020) Marc Marquez si trova , per l'ennesima volta, 'under investigation ', ovvero, soggetto ad una investigazione da parte della Race Direction, la Direzione di gara. Contatto sfiorato Il fatto è avvenuto ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

lovstinyoureyes : In F1 = Lewis Hamilton vince solo per il razzo che ha sotto il culo, la FIA gli fa fare quello che vuole, lo insult… - Motorsport_IT : #MotoGP | #MarcMarquez sotto investigazione per aver ostacolato #Rins - OA_Sport : MotoGP, GP Spagna 2020: Marc Marquez sotto investigazione, ha intralciato Rins. Rischia una penalità - marekingu : RT @pieroBENEDETTO: @overlooki @scastaldi9 @Asamsakti @agustin_gut @paoloigna1 @marmelyr @peac4love @ataturca @AlessandraCicc6 @licprospero… - Flaccomen : RT @corsedimoto: MOTOGP - #MarcMarquez e #AlexRins, 'incontro ravvicinato' nel terzo turno di libere #MotoGP. Il pilota #Suzuki perde il gi… -