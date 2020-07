Leo Meconi in radio con il nuovo “Self-Respect” (Di sabato 18 luglio 2020) Leo Meconi in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Self-Respect” fuori per Azzurra Music / Più In Alto Edizioni Musicali In rotazione radiofonica, sulle piattaforme digitali e negli store “SELF-RESPECT” (Azzurra Music / Più In Alto Edizioni Musicali) il nuovo singolo di LEO Meconi, prodotto da Renato Droghetti (San Luca Sound) e Gianluca Morelli (Deck Lab). L’argomento centrale… L'articolo Leo Meconi in radio con il nuovo “Self-Respect” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Leo Meconi "Self-Respect": è uscito il nuovo singolo di Leo Meconi Sardegna Reporter