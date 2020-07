La depilazione toglie l’abbronzatura? Tutti i pro e i contro per ogni metodo! (Di sabato 18 luglio 2020) La depilazione è indispensabile per avere gambe lisce sotto il sole di questa particolare estate 2020, ma quando procediamo con la rimozione dei peli superflui, corriamo forse il rischio di rovinarci l’abbronzatura? E quale metodo è preferibile per mantenere il più possibile la tintarella? Rasoio? Depilatore elettrico? Ceretta? Creme o schiume? Curiose? Iniziamo! Attenzione alle creme e alle schiume depilatorie! Usate con cautela schiume e creme depilatorie! Essendo prodotti chimici, con importanti componenti cheratolitiche, possono intaccare la cheratina dello strato superficiale della pelle, schiarendo l’abbronzatura. Se proprio non potete rinunciarvi, perché è vostra consolidata abitudine, utilizzatela di sera e sciacquate perfettamente la zona trattata: potreste ritrovarvi, l’indomani con fastidiose ... Leggi su pianetadonne.blog

Per mantenere più a lungo la tintarella è meglio optare per ceretta, rasoio, epilatori elettrici o creme depilatorie? Vediamo quali sono i pro e i contro di questi metodi di depilazione in estate

